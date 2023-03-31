Спорт 31 марта 2023, 23:15 Медведев вышел в финал на пятом теннисном турнире подряд Теннисист Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира ATP в Майами Pxhere

Читать 360tv в

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча продлилась три сета. Медведев одержал победу со счетом 7:6, 3:6, 6:3. Игра продолжалась два часа 16 минут.

Реклама

За встречу Медведев совершил 13 эйсов и сделал шесть двойных ошибок, активно выиграл 37 мячей и совершил 21 невынужденную ошибку. У его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка, 53 активно выигранных мяча и 11 невынужденных ошибок.

Своего соперника в финальном матче Медведев узнает 1 апреля, когда закончится второй полуфинал. За право выйти в финал поборются действующий чемпион турнира в Майами испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Ранее в марте Медведев уступил Алькарасу в финале турнира ATP серии «Мастерс». Финальный поединок проходил в Индиан-Уэллсе в США. Он закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу испанца.

Даниил Медведев является первой ракеткой России. В арсенале теннисиста 23 победы из 24 последних матчей. Спортсмен вышел в пятый финал подряд.