Медведев впервые выиграл турнир на травяном покрытии

Даниил Медведев впервые за свою карьеру победил в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Мальорке. В финале он обошел американца Сэма Куэрри.

Об этом сообщил ТАСС. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2. Для россиянина эта первая победа на соревновании, которое проводится на травяном покрытии.

В рейтинге ATP он занимает второе место и имеет 11 титулов. Также Медведев два раза выходил в финал на турнирах Большого шлема.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала уволиться главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову после провала его подопечных на чемпионате Европы по футболу-2020.

«Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — процитировало Тарасову агентство Ura.ru.

Также подобное мнение выразил спортивный комментатор Георгий Черданцев.