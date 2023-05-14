Спорт 14 мая 2023, 16:00 Медведев впервые победил в матче теннисного турнира серии «Мастерс» Теннисист Медведев обыграл финна Руусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». Как сообщил ТАСС, встреча прошла в Риме.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу российского спортсмена. Изначально встречу теннисистов запланировали на субботу, 13 мая, но погода внесла свои коррективы. Сильный дождь в столице Италии заставил организаторов перенести матч.

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В третьем круге турнира Медведев сыграет против испанца Бернабе Сапаты Миральеса.

Для россиянина это первый победный матч в турнире серии «Мастерс». В прошлые годы он уступил голландцу Робину Хаасе и австралийцу Нику Кирьосу.

В 2021 году Медведев начал турнир со второго круга, но проиграл соотечественнику Аслану Карацеву.

Турнир в Риме завершится 21 мая, его призовой фонд — более 7,7 миллиона евро.

Проигравший россиянину в рамках турнира ATP в Монте-Карло немецкий спортсмен и олимпийский чемпион Александр Зверев заявил о неспортивном поведении Медведева на корте. По его словам, существует спортивная этика, которую теннисист не соблюдал. После встречи Медведев принес своему сопернику извинения за поведение в ходе матча.