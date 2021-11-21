Медведев уступил Звереву в в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Российский спортсмен Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортивная встреча состоялась в Турине.

Стоит отметить, что призовой фонд данного соревнования составляет 7,2 миллиона долларов. Даниил Медведев носит титул второй ракетки мира, и второй год подряд он выходит в финал этого турнира. В этот раз матч продлился час и 15 минут. Российский спортсмен проиграл сопернику из Германии со счетом 4:6, 4:6.

Ранее тренер Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о главном качестве его подопечного, которое помогает ему выигрывать в самых сложных турнирах. По словам тренера, Медведев в любой ситуации умеет бороться до конца, не жалея сил. Даже в те моменты, когда с эмоциями справиться, казалось бы, просто невозможно.

Этот комментарий Сервара дал после того, как Медведев сумел обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича на открытом чемпионате США.