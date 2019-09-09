Медведев уступил Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису — US Open 2019 года. Информация об этом была опубликована в официальном Twitter-аккаунте чемпионата.

В финале прославленному испанцу удалось обыграть первую ракетку России Даниила Медведева. Матч продолжался 4 часа 51 минуту и завершилась в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии «хард».

Для Надаля это победа на турнирах Большого шлема стала 19-й, что делает его одним из самых титулованных теннисистов в истории. Стоит отметить, что 23-летний Медведев в первый раз в своей карьере играл в финале такого крупного турнира.

Спортсмены встретились друг с другом уже во второй раз. Первая встреча Медведева и Надаля состоялась 11 августа. Тогда теннисисты играли в финале турнира в Монреале. Россиянин уступил своему сопернику со счетом 3:6, 0:6.

Даниил Медведев на данный момент занимает пятое место в мировом рейтинге теннисистов. Это высший показатель среди играющих россиян.