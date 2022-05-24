Медведев смог пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции

Российский теннисист Даниил Медведев попал во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Даниил Медведев смог обойти спортсмена из Аргентины Факундо Багниса в ходе первого круга теннисного турнира «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

В течение одного часа 39 минут российский спортсмен 11 раз подал навылет, а также реализовал семь брейк-пойнтов из 12.

В следующем матче ему предстоит выступить против игрока, который станет победителем пары Баранкис — Джере.