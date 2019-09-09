Медведев рассказал о беседе с Надалем после финала US Open
Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open, рассказал о беседе с соперником после игры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира.
Медведев уступил Надалю в финале US OpenПодробнее
23-летний россиянин сообщил, что поздравил испанца и восхитился его игрой.
«Я сказал, что, по моему мнению, у них потрясающая конкуренция между Джоковичем и Федерером. Я пожелал ему удачи в борьбе за первое место среди них. Я действительно думаю, что у них великолепное противостояние», — сказал Медведев.
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису. Сейчас спортсмен занимает четвертое место в мировом рейтинге теннисистов.