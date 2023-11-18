Спорт 18 ноября 2023, 20:38 Медведев проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале турнира ATP Пресс-служба ATP Tour в Риме / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Призовой фонд турнира составляет рекордные 15 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости».

Встреча продлилась два часа 29 минут и закончилась победой итальянца со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Синнеру 22 года, и в финале итогового турнира АТР он сыграет впервые в своей карьере. Медведев выиграл эти соревнования в 2020 году.

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Во втором полуфинале встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас и сербский спортсмен Новак Джокович.

В октябре Медведев уже играл с Синнером в финале турнира категории ATP 500 в Пекине, россиянин уступил со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Это была первая победа Синнера над Медведевым, итальянец стал победителем турнира ATP 500 с призовым фондом в 3,6 миллиона долларов.