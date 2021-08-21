Медведев проиграл Рублеву в полуфинале «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев уступил своему соотечественнику Андрею Рублеву в полуфинале турнира серии Masters в Цинциннати (США). В ходе встречи Медведев случайно врезался в камеру и сбил ее.

Во время матча Медведев попытался дотянуться до мяча и случайно налетел на камеру и опрокинул ее. До этого россиянин неоднократно жаловался на установленные точки для операторов позади корта.

Медведеву потребовался медицинский тайм-аут, после чего встреча продолжилась. Матч шел 2 часа 21 минуту, отметило РИА «Новости».

Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублева. В финале ему предстоит встретится с победителем матча между Стефаносом Циципасом из Греции и представителем Германии Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира превышает 4,8 миллиона долларов.