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    01 апреля 2021, 11:57

    Медведев проиграл Баутиста-Агуту и выбыл из состязания в Майами

    Гора Орлов

    Теннисист из России Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста Агуту в одной четвертой финала матча Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра проходила в Майами.

    Встреча двух спортсменов длилась 1 час 33 минуты, завершившись со счетом 6:4, 6:2. В состязании одной второй финала турнира Баутиста-Агут примет вызов от Янника Синнерома, представляющего Италию, добавили в RT.

    Ранее сообщалось, что Рублев обыграл Чилича и вышел в одну четвертую финала турнира ATP на том же состязании.