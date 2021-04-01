Медведев проиграл Баутиста-Агуту и выбыл из состязания в Майами

Теннисист из России Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста Агуту в одной четвертой финала матча Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра проходила в Майами.

Встреча двух спортсменов длилась 1 час 33 минуты, завершившись со счетом 6:4, 6:2. В состязании одной второй финала турнира Баутиста-Агут примет вызов от Янника Синнерома, представляющего Италию, добавили в RT.

Ранее сообщалось, что Рублев обыграл Чилича и вышел в одну четвертую финала турнира ATP на том же состязании.