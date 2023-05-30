Спорт 30 мая 2023, 23:33 Медведев проиграл 172-й ракетке мира и вылетел с «Ролан Гаррос» Россиянин Даниил Медведев проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду и покинул «Ролан Гаррос» Пресс-служба ATP Tour

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду, занимающему 172-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянин покинул «Ролан Гаррос».

Встреча продлилась четыре часа 15 минут и закончилась поражением Медведева, который допустил много ошибок. Он стал первым российским теннисистом, покинувшим «Ролан Гаррос» в мужском разряде. Медведев проиграл в первом круге турнира Большого шлема впервые с «Ролан Гаррос» 2020 года.

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В следующем матче Забойт Вилд сыграет с победителем встречи Кантен Гали (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — второй турнир в сезоне Большого шлема. Его действующий победитель — Рафаэль Надаль из Испании.

Испанец пропустит «Ролан Гаррос» в нынешнем году из-за сильных болей в пояснице. Рафаэль Надаль становился чемпионом «Ролан Гаррос» 14 раз.