Медведев получил $2,5 млн за победу на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил 2,5 миллиона долларов за победу на US Open. Чек ему вручили во время церемонии награждения.

Гонорар его соперника — серба Новака Джоковича — составил 1,25 миллиона долларов, уточнил «Чемпионат».

Это первая победа Медведева в турнире Большого шлема. В финале он обыграл серба Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа и 17 минут. Российский спортсмен успел сделать 16 эйсов и девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

После победы Медведев был удивлен, узнав, что его соперник встретил свое поражение со слезами на глазах, сообщил «Матч ТВ».

«Новак рыдал? Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фотки, в этом плане жестко то, что он плакал, но все равно играл за каждый мяч», — отметил он.

Медведев стал первым российским теннисистом, выигравшим Открытый чемпионат США. До него это удалось Марии Шараповой в 2006 году.