Медведев оказался седьмым в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов за год

Россиянин Даниил Медведев стал седьмым в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов за последние годы по версии журнала Forbes. Список появился на сайте издания.

Спортсмен заработал 19,3 миллиона долларов, 7,3 из которых были призовыми на соревнованиях. Первое место занял представитель Швейцарии и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер, который обогатился на 90 миллионов долларов. Интересно, что больше года он не выступал.

На втором месте по доходам оказалась японка Наоми Осака (56,2 миллиона долларов), на третьем — 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс (35,1 миллиона долларов).

В десятку самых богатых спортсменов вошли третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (31,4 миллиона долларов), серб Новак Джокович (27,1 миллиона долларов), спортсменка из Великобритании Эмма Радукану (21,1 миллиона долларов), предствитель Японии Кей Нисикори (13,2 миллиона долларов), а также американка Винус Уильямс (12 миллионов долларов) и испанец Карлос Алькарас (10,9 миллиона долларов).