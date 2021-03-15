Медведев оказался на второй строчке мирового рейтинга теннисистов

Теннисист Даниил Медведев 15 марта стал второй ракеткой мира. Такой результат обеспечили успешные выступления за последние два года.

Сейчас у Медведева 9940 очков, из которых больше половины — 5400 он выиграл еще в 2019-м, 2590 баллов добрал в 2020-м, а еще 1950 — в 2021-м.

Российский спортсмен потеснил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля. Попадание Медведева в список лучших стало событием не только для самого игрока, но и для всего тура — впервые с 24 июля 2005-го в двойку лучших попал кто-то, кроме Роджера Федерера, Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2). Россиянин во второй раз выступал в финале турнира серии Большого шлема. В 2019 году в решающем матче Открытого чемпионата США он уступил Надалю.

В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Его победная серия, которая началась в 2020-м и завершилась в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей. Всего на счету 25-летнего Медведева девять побед на турнирах ATP.