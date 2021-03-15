facebook_pixel
    15 марта 2021, 08:27

    Медведев оказался на второй строчке мирового рейтинга теннисистов

    Гора Орлов

    Теннисист Даниил Медведев 15 марта стал второй ракеткой мира. Такой результат обеспечили успешные выступления за последние два года.

    Медведев оказался на второй строчке мирового рейтинга теннисистов

    Сейчас у Медведева 9940 очков, из которых больше половины — 5400 он выиграл еще в 2019-м, 2590 баллов добрал в 2020-м, а еще 1950 — в 2021-м.

    Российский спортсмен потеснил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля. Попадание Медведева в список лучших стало событием не только для самого игрока, но и для всего тура — впервые с 24 июля 2005-го в двойку лучших попал кто-то, кроме Роджера Федерера, Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

    В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2). Россиянин во второй раз выступал в финале турнира серии Большого шлема. В 2019 году в решающем матче Открытого чемпионата США он уступил Надалю.

    В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Его победная серия, которая началась в 2020-м и завершилась в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей. Всего на счету 25-летнего Медведева девять побед на турнирах ATP.