Медведев объяснил, зачем разбил ракетку в матче с Джоковичем

Второй сет финального матча Australian Open закончился тем, что россиянин Даниил Медведев сломал свою ракетку. Он боролся за главный приз с сербом Новаком Джоковичем. Момент срыва попал на видео.

На кадрах видно, как после проигрыша Медведев поднимает сломанную пополам ракетку, которой он ударил о поле после проигрыша.

В беседе с РИА «Новости» спортсмен объяснил свое поведение.

«Новак сломал меня в финале. Я злился на себя, разговаривал с собой, ракетку разбил, потому что часто это помогает вернуться на землю. Не помогло», — резюмировал теннисист.

Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Серб прервал 20 подряд выигранных матчей российским теннисистом.

Во время награждения Медведев рассказал, как впервые тренировался с Джоковичем. Тогда россиянин находился в пятой или шестой сотне рейтинга, а серб уже был первой ракеткой мира после победы на Уимблдоне.

«Я думал, что он не будет со мной разговаривать, потому что этот парень был для меня богом. И когда я зашел, я не говорил с ним, потому что был застенчив. А он стал задавать мне вопросы, общался как с другом», — поделился Медведев. Он поздравил Джоковича с победой и отметил, что он потрясающий спортсмен и человек.

Для Даниила Медведева это был второй финал в международных соревнованиях. В 2019 году он вышел в завершающие матчи в US Open, где проиграл Рафаэлю Надалю.

Медведев стал первым российским спортсменом с 2005 года, который вышел в финал Australian Open. До него это удалось только Марату Сафину.

Настоящим открытием этих соревнований стал еще один россиянин — Аслан Карцев. Он дошел до полуфинала, но проиграл Джоковичу. До этого он никогда не поднимался так высоко на международных соревнованиях. Для сербского теннисиста это девятая победа на Australian Open.