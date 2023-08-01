Спорт 01 августа 2023, 00:04 Медведев напомнил о нравах средневековья после скандала с украинской саблисткой Зампред Совбеза Медведев напомнил о казнях средневековья после хамства саблистки Харлан РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нарушение правил спортивных состязаний требовало наказаний во все времена. В средневековой Европе за это рубили голову, а на Руси четвертовали. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал скандал с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку сопернице из России Анне Смирновой.

Реклама

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время чемпионата мира по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — написал Медведев.

Поединок между Ольгой Харлан и Анной Смирновой прошел на чемпионате мира в Милане. Одержавшая победу со счетом 15:7 украинка демонстративно не стала пожимать руку россиянке, выставив вперед свою саблю.

Анна Смирнова обратилась к судьям с протестом за поведение соперницы. Но коллегия после совещания оставила требование без удовлетворения.

Международная федерация фехтования (FIE) также повела себя не лучшим образом. Сначала украинскую спортсменку дисквалифицировали, а после восстановили. Временный глава спортивной организации Эммануэль Кациадакис заявил, что итоговое решение приняли после консультации с Международным олимпийским комитетом.

СМИ сообщили, что FIE окончательно отменила церемонию пожатия рук спортсменов после окончания поединков.