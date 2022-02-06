Медальный зачет второго дня Олимпиады. Россия поднялась на 3-е место

Сборная России после двух дней зимней Олимпиады в Пекине поднялась на третье место в официальном медальном зачете.

В активе россиян пять медалей. Золото принес стране лыжник Александр Большунов, быстрее всех пришедший к финишу в скиатлоне на 15 километров. Это первая медаль российских спортсменов в этой дисциплине с зимней Олимпиады в Сочи — 2014.

По серебру добавили Денис Спицов, пришедший в скиатлоне к финишу вслед за Большуновым, а также Наталья Непряева, переигравшая всех в этой же дисциплине всех, кроме норвежки Терезы Йохуаг.

Накануне бронзовую медаль в смешанной эстафете завоевала сборная России, страну представили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Еще одну бронзовую медаль в могуле в российскую копилку принесла фристайлистка Анастасия Смирнова.

Седьмого февраля в Пекине спортсмены разыграют сразу шесть комплектов медалей: в биатлоне, фигурном катании, шорт-треке, прыжках с трамплина, сноуборде и конькобежном спорте.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.