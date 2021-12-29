МЧМ-2022 по хоккею предложили отменить из-за нарушения спортивных принципов

Несколько хоккейных федераций обратились к организаторам Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2022 с просьбой отменить турнир. Причиной они называют нарушение спортивных принципов. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что целому ряду команд, включая сборную России, было присуждено техническое поражение из-за выявления случаев заражения COVID-19 среди игроков. В частности, в российской сборной коронавирус выявили у Матвея Мичкова.

Не исключил отмену турнира и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Стоит ли остановить МЧМ? Приостанавливать уже нет смысла. Думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим. Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован», — сказал хоккеист.

Техническое поражение из-за положительных тестов присудили США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, и России — в матче со Словакией.

Молодежный чемпионат мира — 2022 проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. Он продлится с 26 декабря по 5 января. Сборная Россия в двух предыдущих встречах потерпела поражение от сборной Швеции и победила представителей Швейцарии.