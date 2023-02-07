Спорт 07 февраля 2023, 19:21 Мбаппе признали лучшим европейским футболистом года

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определилась с лучшим футболистом в Европе. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт организации.

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IFFHS признала лучшим европейским футболистом года бомбардира французской сборной и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Он стал лучшим нападающим по итогам прошедшего чемпионата мира в Катаре, забив восемь мячей. В финальной встрече с аргентинцами ему удалось оформить хет-трик.