Мазепин снова разбил болид «Формулы-1»

Поворот на трассе в Имоле оказался сложным для российского пилота «Хаас» Никиты Мазепина. За одну сессию он дважды попал в аварию при прохождении поворота. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Речь идет о предпоследнем повороте трассы. Во время прохождения болид Мазепина развернуло и он вылетел в гравий. После этого он уехал в боксы, где провел некоторое время.

Вторая попытка удачей также не увенчалась. Выход из предпоследнего поворота снова оказался неудачным. Фотографии с места событий появились в Twitter.

«Мазепин. Как это началось. Как закончилось», — говорится в подписи к снимкам.

Это не первая авария Мазепина. В своей дебютной гонке в «Формуле-1» на Гран-при Бахрейна пилот сошел с трассы через 20 секунд после начала. Он не справился с управлением и врезался колесом в заграждение. Мазепин заявил, что ошибка в управлении полностью лежит на нем. Гонщик пообещал, что этого больше не повторится.

Никита Мазепин подписал контракт с «Хаас» в декабре 2020 года. До этого он выступал только в качестве резервного пилота. На перспективного гонщика обратили внимание после чемпионата «Формулы-2», где он занял пятое место.