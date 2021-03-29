Мазепин признал ошибку при вылете с трассы на «Формуле-1»

Российский пилот Uralkali Haas F1 Team Никита Мазепин вылетел с трассы на гонке «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна. Это был его первый сезон в рамках высшего класса гонок на автомобилях.

Спортсмен сошел с гонки в первом круге, через 20 секунд с начала заезда. Россиянин не справился с управлением и врезался колесом в заграждение.

Мазепин стартовал с 19-й позиции. Накануне во время квалификации он столкнулся с проблемами с тормозами болида. Несмотря на это соотечественник назвал сход с трассы своей ошибкой.

«Это была полностью моя ошибка», — заявил Мазепин.

Этап в Бахрейне — первый в сезоне 2021 года.

Мазепин стал гонщиком «Формулы-1» в декабре 2020-го, тогда он подписал многолетний контракт с «Хаасом». Молодому человеку 22 года. Ранее россиянин выступал в элите автоспорта только в качестве резервного пилота. В прошлом сезоне спортсмен показал себя на чемпионате «Формулы-2», по итогам чемпионата занял пятое место за Hitech GP.