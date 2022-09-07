Матыцин заявил, что Россия не изолируется от мирового спорта | 360°

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Матыцин заявил, что Россия не изолируется от мирового спорта

Глава Минспорта Матыцин: Россия не собирается изолироваться от мирового спорта

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Россия — самодостаточная спортивная держава, которая не будет изолироваться от мирового спорта. Об этом сообщил глава Минспорта Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы приглашаем сюда, ведем переговоры с коллегами из стран БРИКС, ШОС, чтобы проводить здесь соревнования, двусторонние встречи. <…> Мы не изолируемся. Позиция нашего президента: мы самодостаточная спортивная держава, у нас громаднейший ресурс», — процитировал Матыцина ТАСС.

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Глава Минспорта напомнил, что сейчас в России впервые за 30 лет восстановили спартакиадное движение. Важный стимул для развития и популяризации этой системы — создание конкурентной среды. Спартакиады будут проходить раз в четыре года.

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По его словам, российское правительство решило материально стимулировать не только спортсменов, но и их тренеров. Глава Минспорта выразил надежду, что российский президент Владимир Путин поддержит идею о дополнительных благодарностях за участие и победу в данных соревнованиях.

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