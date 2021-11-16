Матыцин отреагировал на новость о возможном уходе Карпина из сборной
Министр спорта РФ Матыцин заявил, что поддержит Карпина, если он решит уйти из сборной
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление главного тренера сборной по футболу Валерия Карпина о возможном уходе с поста. Об этом написали NEWS.ru.
«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», — сказал Матыцин.
О том, что думает уйти из сборной, Карпин заявил после проигрыша национальной команды Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022.