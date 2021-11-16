Матыцин отреагировал на новость о возможном уходе Карпина из сборной

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление главного тренера сборной по футболу Валерия Карпина о возможном уходе с поста. Об этом написали NEWS.ru.

«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», — сказал Матыцин.

О том, что думает уйти из сборной, Карпин заявил после проигрыша национальной команды Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022.