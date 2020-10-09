Матыцин назвал возможные сроки проведения зимней универсиады

«Призываю оргкомитет к тесному сотрудничеству с FISU для поиска оптимальных решений по проведению перенесенных Игр в декабре 2021 года», — цитирует министра «Парламентская газета».

Отмечается, что после Олимпийских игр зимняя универсиада является втором по масштабности состязанием по зимним видам спорта.