Матыцин назвал возможные сроки проведения зимней универсиады
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал, что FISU (Международная федерация университетского спорта) рассматривает возможность провести Всемирную зимнюю универсиаду в конце следующего года. Об этом сообщил ТАСС.
«Призываю оргкомитет к тесному сотрудничеству с FISU для поиска оптимальных решений по проведению перенесенных Игр в декабре 2021 года», — цитирует министра «Парламентская газета».
Отмечается, что после Олимпийских игр зимняя универсиада является втором по масштабности состязанием по зимним видам спорта.