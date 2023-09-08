08 сентября 2023, 19:21
Матвей Сафонов признался, что никогда не следил за футболом
Вратарь «Краснодара» Сафонов заявил об отсутствии интереса к футболу
Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов признался в отсутствии интереса к футболу. Спортсмен рассказал «Спорт-Экспрессу», что никогда не смотрел трансляции матчей.
Исключением для Сафонова стали только крупные игры Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Практически не смотрю футбол. И никем не интересовался. Неинтересно», — отметил спортсмен.
Ранее РПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока по итогам июля и августа, сообщило издание RT. В список вошли Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов», Тео Бонгонда из «Спартака», Матвей Сафонов из «Краснодара», Матео Кассьерра из «Зенита», а также Константин Тюкавин из «Динамо».
Эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер» и болельщики выберут победителя с помощью голосования.
Россия сыграла 7 сентября вничью с Египтом (1:1) в городе Суэц. Второй матч пройдет 11 сентября.
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