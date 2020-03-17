    17 марта 2020, 20:32

    Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею отменили

    Александра Каширина

    В связи с распространением СОVID-2019 международная федерация хоккея (IIHF) отменяет все матчи второго по силе дивизиона чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщил ТАСС.
    Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею отменили

    Все игры группы A должны были состояться в Любляне с 27 апреля по 3 мая. По итогам турнира две лучшие команды переходили в высший дивизион чемпионата мира 2021 года.

    Турнир группы B был намечен на 27 апреля — 3 мая в польском городе Катовиц. Лидирующая команда попала бы в группу А в следующем игровом сезоне.

    По итогам заседания совета IIHF обсудили чемпионат мира 2020 года высшего дивизиона, который должен проходить в Швейцарии с 8 по 24 мая, но никаких конкретных решений принято не было. В IIHF заверили, что поддерживают тесные контакты с властями Швейцарии и следят за распространением пандемии COVID-2019.

    Ранее сообщалось, что Россия предложила провести чемпионат мира по хоккею в этом году, если Швейцария его перенесет.

    О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По всему миру страны начали закрывать границы и вводить режим чрезвычайной ситуации. От вируса смогла излечиться 81 тысяча пациентов, 7,9 тысячи человек погибли. В настоящее время вирус диагностирован у 194 тысяч человек.