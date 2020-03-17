Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею отменили

Все игры группы A должны были состояться в Любляне с 27 апреля по 3 мая. По итогам турнира две лучшие команды переходили в высший дивизион чемпионата мира 2021 года.

Турнир группы B был намечен на 27 апреля — 3 мая в польском городе Катовиц. Лидирующая команда попала бы в группу А в следующем игровом сезоне.

По итогам заседания совета IIHF обсудили чемпионат мира 2020 года высшего дивизиона, который должен проходить в Швейцарии с 8 по 24 мая, но никаких конкретных решений принято не было. В IIHF заверили, что поддерживают тесные контакты с властями Швейцарии и следят за распространением пандемии COVID-2019.

Ранее сообщалось, что Россия предложила провести чемпионат мира по хоккею в этом году, если Швейцария его перенесет.

О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По всему миру страны начали закрывать границы и вводить режим чрезвычайной ситуации. От вируса смогла излечиться 81 тысяча пациентов, 7,9 тысячи человек погибли. В настоящее время вирус диагностирован у 194 тысяч человек.