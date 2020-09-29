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    29 сентября 2020, 14:29

    Матчи сборных Армении и Азербайджана решили не отменять

    Дарья Морозова

    Матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций планируют провести по расписанию. Об этом сообщил NEWS.ru источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    По данным «Газеты.ru», военный конфликт в Нагорном Карабахе не стал для этого помехой. Сейчас в странах действует военное положение.

    «УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием», — рассказал представитель УЕФА.

    Новости SMI.FM