Матчи сборных Армении и Азербайджана решили не отменять

По данным «Газеты.ru», военный конфликт в Нагорном Карабахе не стал для этого помехой. Сейчас в странах действует военное положение.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием», — рассказал представитель УЕФА.