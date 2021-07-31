Матчи сборной перенесли из регионов в Москву из-за коронавируса

Матчи сборной России против футболистов из Мальты перенесут из Волгограда и Саранска в Москву. Причиной стала эпидемическая ситуация.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Матчи должны пройти в сентябре рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 2022. Игра против Хорватии пройдет в московских «Лужниках», как и предполагалось. Матч против Кипра — в Никосии, а игру с мальтийцами перенесли в Москву.

Также сыграет молодежная сборная. В нее войдут футболисты не старше 21 года. Они проведут матчи с Испанией, Мальтой, а также с Северной Ирландией, Литвой и Словакией.

Ранее бывший судья FIFA Сергей Хусаинов выразил свои опасения по поводу подготовки российской сборной по футболу к 22-му чемпионату мира. Недавно у сборной РФ сменился тренер — теперь готовить футболистов будет Валерий Карпин. Хусаинов отметил, что это будет нелегко, поскольку первый матч сборной России — с хорватами — состоится уже через год.