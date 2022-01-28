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    28 января 2022, 15:24

    Матчи регулярного чемпионата КХЛ пройдут после Олимпиады-2022

    Дарья Морозова

    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проведет оставшиеся матчи регулярного чемпионата после того, как закончатся Олимпийские игры. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

    Регулярный чемпионат пришлось временно остановить из-за вспышки коронавируса. После окончания Олимпиады он возобновится. Расписание матчей станет известно 10 февраля.

    «Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — говорится на сайте КХЛ.