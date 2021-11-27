Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о 16-летнем хоккеисте «Динамо»

Матчи регулярного хоккейного чемпионата в ближайшее воскресенье, 28 ноября, начнутся с минуты молчания в память об умершем в больнице 16-летнем защитнике молодежной команды «Динамо». Об этом говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Спортивная организация выразила соболезнования родным и близким молодого спортсмена.

«Все матчи Континентальной хоккейной лиги, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги 28 ноября начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении.

Защитника молодежной команды «Динамо» госпитализировали в минувший понедельник, 22 ноября. Спортсмен потерял сознание во время Открытого чемпионата Москвы, где его клуб выступал против ЦСКА.

Юношу доставили в Морозовскую городскую клиническую больницу, где провели операцию. По данным СМИ, хоккеист получил травму, когда столкнулся с защитным бортом.

На следующий день после проведенного хирургического вмешательства спортсмена ввели в медикаментозную кому. В сознание молодой человек так и не пришел. Сегодня пресс-служба клуба «Динамо» сообщила, что он скончался.