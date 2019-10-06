Матчи КХЛ начнут с минуты молчания в память о Мнацяне

Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер в 29 лет Подробнее

Представители хоккейной лиги выразили соболезнования родным и близким защитника «Сибири».

С минуты молчания начнутся матчи сезона 2019/2020, которые пройдут 6 октября. Среди них «Барыс» — «Северсталь», «Локомотив» — «Авангард», «Сочи» — «Амур» и «Динамо» (Минск) — «Ак Барс».

Мнацян умер 5 октября, ему было 29 лет. В июле 2018 года врачи нашли у хоккеиста рак позвоночника. В течение полугода спортсмен лечился в Германии, а потом вернулся на родину.

Самвел Мнацян родился 5 марта 1990 года в Омске. Свой профессиональный путь он начинал в местном «Авангарде». После играл за казахские «Арлан» и «Барыс». Затем хоккеист выступал за российские клубы «Нефтехимик» и «Молот-Прикамье». За владивостокский «Адмирал» он играл в 2015–2018 годах. Спортсмен также был защитником хоккейного клуба «Сибирь», с которым подписал двухлетний контракт. Однако за него Мцанян не успел сыграть в КХЛ.

Всего в КХЛ игрок провел 183 матча, за это время набрав 13 очков (четыре шайбы + девять передач).