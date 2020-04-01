Матчи футбольных сборных перенесли на неопределенный срок
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил, что переносит все матчи сборных на неопределенный срок. Изначально проведение игр планировалось на июнь. Об этом говорится на сайте союза.
В начале июня российская сборная должна была встретиться с национальными командами Польши и Сербии. Кроме того, в это время планировалось проведение стыковых матчей и отборочного этапа чемпионата Европы, по которым должны определиться еще четыре участника турнира.
Ранее стало известно, что на неопределенный срок отложили игры в рамках и Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Эти игры должны были пройти Стамбуле 30 мая и Гданьске 27 мая.
При этом ранее СМИ сообщили, что UEFA может определить команду-чемпиона по количеству очков. В данный момент союз рассматривает варианты распределения мест национальных лиг, если турниры из-за коронавируса не удастся возобновить.