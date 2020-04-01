Матчи футбольных сборных перенесли на неопределенный срок

В начале июня российская сборная должна была встретиться с национальными командами Польши и Сербии. Кроме того, в это время планировалось проведение стыковых матчей и отборочного этапа чемпионата Европы, по которым должны определиться еще четыре участника турнира.

Ранее стало известно, что на неопределенный срок отложили игры в рамках и Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Эти игры должны были пройти Стамбуле 30 мая и Гданьске 27 мая.

При этом ранее СМИ сообщили, что UEFA может определить команду-чемпиона по количеству очков. В данный момент союз рассматривает варианты распределения мест национальных лиг, если турниры из-за коронавируса не удастся возобновить.