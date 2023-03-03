03 марта 2023, 15:25
Матчи «Финала четырех» Кубка России по мини-футболу пройдут в Нижнем Новгороде в эти выходнгые
Главные матчи турнира «Финал четырех» Кубка России среди женских команд по мини-футболу пройдут в Нижнем Новгороде с 4 по 5 марта. Об этом сообщилоНИА «Нижний Новгород».
Игры можно будет посмотреть в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский». Для зрителей подготовили развлекательную шоу-программу с различными активностями.
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Отмечается, что за звание чемпиона страны поборется женская нижегородская команда «Норманочка».
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