Матчи Евро-2020 по футболу пройдут с измененными правилами

Исполком УЕФА официально разрешил национальным сборным делать по пять замен в матчах чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом. Это коснется и игр финальной стадии Лиги наций.

«Разрешить пять замен на Евро-2020 и в финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021 года, а также в стыковых матчах за право остаться в Лиге С. <…> Исполком решил продлить действие поправки, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари и причины для использования правила пяти замен остаются актуальными», — говорится в сообщении сайта УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Это случилось впервые в истории турнира. Евро-2020 пройдет в 12 крупнейших городах Европы в 12 странах. Матчи чемпионата в России примет Санкт-Петербург.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что на стадион в Северной столице будут пускать 50% болельщиков от его вместимости. В Петербурге состоятся четыре матча: три групповых и четвертьфинал.