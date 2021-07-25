«Краснодар» обыграл «Урал» в матче первого тура РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли соперников из «Урала» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Игра «Краснодара» и «Урала» проходила 25 июля на «Екатеринбург-Арене». За матчем наблюдали не более 500 болельщиков.

Во время игры мячи на 62-й и 86-й минуте удалось забить полузащитнику «Краснодара» Тони Вильену. Спортсмена признали лучшим игроком матча. Еще одним голом отличился колумбиец Джон Кордоба (90+5). Футболист реализовал пенальти, который сам и получил.

Кордоба перешел в «Краснодар» из берлинской «Герты» 23 июля. Этот матч стал для него первой официальной игрой в составе российской команды.

Арбитр Василий Казарцев на 45-й минуте матча назначил пенальти в ворота «Краснодара». Такое решение он принял после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Удар полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви удалось отразить Матвею Сафонову.

В следующем туре РПЛ «Урал» выйдет на поле против футболистов «Нижнего Новгорода». Игра состоится 1 августа. В этот же день подопечные Виктора Гончаренко сыграют против соперников из «Химок».