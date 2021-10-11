Сборная России обыграла команду Словении в отборочном матче на ЧМ-2022

Встреча сборной России по футболу с командой Словении закончилась победой подопечных Валерия Карпина. Игра завершилась со счетом 2:1 и еще больше приблизила победителей к чемпионату мира 2022 года. Матч прошел на стадионе «Людски врт» в Мариборе.

Счет в игре на 28-й минуте открыл играющий на позиции защитника ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев. Он выиграл борьбу за мяч и поразил ворота словенской команды.

Автором второго гола стал еще один защитник Георгий Джикия. Спустя четыре минуты он оказался в зоне штрафной и красиво ударил по мячу в падении через себя и смог забить гол.

Размочить счет по итогам первого тайма смог словенский полузащитник Йосип Иличич. На 40−1 минуте игры он сориентировался после получения мяча с правого фланга и точным ударом вогнал мяч в угол ворот российской команды.

По итогам матча в турнирной таблице Словения осталась на третьем месте, набрав 10 очков. Российская сборная поднялась на первое место, став лидером в группе H с результатом 19 очков. Прошлый лидер группы — сборная Хорватия опустилась на второе место с 16 очками.