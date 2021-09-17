ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Хоккеистам ЦСКА удалось обыграть соперников из «Спартака» со счетом 5:3. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил 16 сентября на столичном стадионе «Мегаспорт». В составе армейцев хет-трик удалось оформить Сергею Плотникову. Хоккеист отличился на 22-й, 34-й и 60-й минутах. Еще по одной шайбе забросили в ворота соперников Лукас Валльмарк (33 минута) и Сергей Андронов (54 минута).

У «Спартака» дубль на 36-й и 42-й минутах оформил Илья Талалуев. Также шайбу удалось забросить на 50-й минуте Александру Хохлачеву. Игра завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу ЦСКА.

В следующий раз спортсменам ЦСКА предстоит выйти на лед против екатеринбургского «Автомобилиста». Игра запланирована на 19 сентября. В тот же день «Спартак» сыграет с рижским «Динамо».

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