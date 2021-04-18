«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала КХЛ

Первый матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги закончился победой омского «Авангарда», который обошел московский ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 4:1. Об этом сообщил ТАСС.

Первый гол в ворота москвичей забил Егор Чинахов на 16-й минуте. Вторая шайба в ворота ЦСКА прилетела на 31-й минуте с подачи Кирилла Готовца. ЦСКА отыграли одно очко, благодаря Андрею Локтионову, Рид Буше и Илья Клабуков добились итогового преимущества.

Счет в серии идет до четырех побед. Пока лидирует омский клуб. Следующий матч серии пройдет в Москве 20 апреля.

В регулярном чемпионате клубы встречались дважды. Обе игры закончились победой ЦСКА. Армейцы победили со счетом 4:2 в Москве и со счетом 4:1 в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

Обе команды выступают в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания. Максимальное достижение «Авангарда» — выходы в финалы в двух сезонах. ЦСКА принимает участие в финале в четвертый раз.