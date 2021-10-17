Трибуна с болельщиками «Витесса» обрушилась после матча в Нидерландах. Видео

Трибуна с болельщиками голландского футбольного клуба «Витесса» обрушилась после выездного матча девятого тура чемпионата Нидерландов против НЕКа. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В воскресенье «Витесс» в Неймегене одержал победу над местным клубом НЕК со счетом 1:0.

Футболисты «Витесса» после матча подошли к гостевым трибунам, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку, уточнило РИА «Новости». Болельщики подпрыгивали на трибуне от радости после победы своего клуба, в какой-то момент площадка не выдержала и обрушилась.

Стоящие ближе к полю фанаты упали в обрушившуюся конструкцию. Пока данных о пострадавших не поступало.

Накануне футболисты московских «Спартака» и «Динамо» подрались в конце первого тайма матча РПЛ, который прошел на московском стадионе в Тушине. Конфликт начался с того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ударил по ногам футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие. Пользователи социальных сетей поделились видео с места событий. В итоге матч все же удалось завершить. Встреча закончилась со счетом 2:2.