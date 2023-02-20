Спорт 20 февраля 2023, 23:41 «Матч ТВ»: нападающий Воронков заключил договор с «Коламбусом»

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Бомбардир казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков подписал договор с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Воронков уже давно подписал контракт, и „Коламбус“ его ждет. Просто сейчас этот момент держат в тишине, а игрок будет объявлен на сайте „Блю Джэкетс“ после 1 мая, когда завершится его договор с „Ак Барсом“», — поделился инсайдер.

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RT уточнил, что в текущем сезоне Воронков успел отыграть в Континентальной хоккейной лиге 53 матча и записать в свой актив 31 очко.

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