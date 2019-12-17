«Матч ТВ» и Twitch не станут блокировать из-за претензий Rambler

Сайт спортивного телеканала «Матч ТВ» и американский стриминговый сервис Twitch не будут блокировать из-за претензий, которые предъявил им Rambler. Указанные ресурсы удалили контент, из-за которого начался конфликт.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор направил уведомление в «Матч ТВ» и Twitch. <…> Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет пресс-служба Роскомнадзора.

Rambler Group заявила о том, что обладает исключительными правами на съемки матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги этого сезона. 16 декабря стало известно, что компания обратилась в суд из-за того, что Twitch и «Матч ТВ» транслировали эти показы. В адрес стримингового сервиса Rambler выдвинул иск с требованием блокировки и компенсации в размере 180 миллиардов рублей — за уже показанные трансляции.

Мосгорсуд временно запретил обоим сервисам транслировать указанные матчи.