Московские армейцы должны были у себя дома встретиться с петербургским «Зенитом» 22 марта. Из-за запрета столичных властей на проведение массовых мероприятий футбольный матч не состоится.

«В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против „Зенита“, запланированный на 22 марта, не состоится», — сообщил официальный сайт московского ПФК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие выходные в столице выявили 20 зараженных коронавирусом человек. В связи с этим он запретил любые массовые мероприятия (в том числе и спортивные) на открытом воздухе. Ограничение продлится до 10 апреля 2020 года.

Из-за разгула коронавируса в России уже ввели несколько серьезных ограничений. 16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Москва на время закрывает российско-белорусскую границу, чтобы снизить риски распространения 2019-nCoV.