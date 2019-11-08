Матч ЦСКА и «Ференцварош» завершился со счетом 0:0

Футбольный поединок состоялся в Будапеште. Еще до начала противостояния на поле отличились фанаты ЦСКА. Они устроили погром в венгерской столице. Из-за них пришлось временно остановить движение поездов по одной из веток метрополитена. Несколько россиян были задержаны полицией. Во время игры болельщики тоже вели себя неспокойно. Они бросали на поле файеры.

Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште Подробнее

Футболисты также находились в напряжении. Всего за игру арбитры вручили семь желтых карточек. Набабкин за грубость на поле получил красную карточку и, соответственно, был удален с поля. Финал матча армейцы играли в неполном составе.

По итогам матча четвертого тура Лиги Европы ЦСКА находится на последнем месте в группе. Лидером является «Эспаньол», у которого 10 очков. Он досрочно вышел в плей-офф. На втором месте болгарский «Лудогорец», на третьем венгерский «Ференцварош».