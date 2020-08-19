Первый гол в ворота московской команды на второй минуте забил защитник «Уфы» Павел Аликин.

На 12-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев поля, но форвард «Спартака» Джордан Ларссон не смог пробить вратаря Александра Беленова. Мяч в ворота «Уфы» забил нападающий Эсекьель Понсе.

На матче из-за болезни не смог присутствовать главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Также не вышел на поле после травмы Александр Кокорин.

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с пятью очками. «Уфа» расположилась на восьмом месте с четырьмя баллами.

Следующий матч москвичи проведут на своем поле. 23 августа они встретятся с «Локомотивом». «Уфа» в этот же день сыграет с «Ростовом».

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру своих подопечных как хорошую. Об этом он заявил в беседе с «Чемпионатом».

«Не скажу, что у „Уфы“ был полный автобус. „Спартаку“ надо было просто хорошо попасть в ворота, ну и Беленов сегодня „Уфу“ спас», — сказал он.

По его словам, сама игра была неплохой, но команде не хватило реализации.