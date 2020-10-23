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    23 октября 2020, 20:15

    Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет в Москве

    Артур Блянихов

    Столичные спартаковцы проинформировали Российскую премьер-лигу о том, что матч 13-го тура против «Ростова» пройдет на московском стадионе «Открытие-Арена». Об этом сообщило РИА «Новости».

    «„Спартак“ проинформировал лигу, что матч 13-го тура российской премьер-лиги с „Ростовом“ состоится в Москве на стадионе „Открытие Арена“», — цитирует пресс-службу РПЛ ИА RNS.

    Отмечается, что ранее РПЛ предупреждала о предписании Роспотребнадзора относительно того, что игры на стадионе «красно-белых» будут проводиться без зрителей до особого распоряжения. По данным информагентства, матч москвичей с ростовчанами должен состояться 31 октября.