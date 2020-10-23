«„Спартак“ проинформировал лигу, что матч 13-го тура российской премьер-лиги с „Ростовом“ состоится в Москве на стадионе „Открытие Арена“», — цитирует пресс-службу РПЛ ИА RNS.

Отмечается, что ранее РПЛ предупреждала о предписании Роспотребнадзора относительно того, что игры на стадионе «красно-белых» будут проводиться без зрителей до особого распоряжения. По данным информагентства, матч москвичей с ростовчанами должен состояться 31 октября.