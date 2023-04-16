Спорт 16 апреля 2023, 10:27 Матч «Сокол» — «Химик» покажут в прямом эфире телеканала «360»

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Первый матч финальной серии плей-офф ВХЛ между красноярским «Соколом» и воскресенским «Химиком» в прямом эфире покажет телеканал «360». Встреча в Красноярске начнется в 13:00.

По итогам регулярного чемпионата «Сокол» занял третье место. В плей-офф красноярцы последовательно обыграли тюменский пермский «Молот» (4:3 в серии), нефтекамский «Тором» (4:3) и тюменский «Рубин» (4:1).

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«Химик» финишировал девятым в регулярке. В Кубке Петрова подмосковная команда одолела ХК «Тамбов» (4:2), курганское «Зауралье» (4:1) и новокузнецкий «Металлург» (4:2).

По ходу регулярного сезона команды обменялись домашними победами — 10 октября в Воскресенске сильнее был «Химик» (6:4), а 14 января в Красноярске — «Сокол» (4:2).

«360» проведет прямую трансляцию на всех площадках — игру можно посмотреть на сайте, YouTube, во «ВКонтакте», в Telegram-канале, а также в эфире телеканала.