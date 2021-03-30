Стал известен состав сборной России на матч со Словакией

Назван стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Словакии. Его огласил тренерский штаб сборной России.

В Twitter-аккаунте национальной команды сказано, что матч со словаками российская сборная начнет в следующем сочетании: вратарь — Антон Шунин, оборона — Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Федор Кудряшов, полузащита — Рифат Жемалетдинов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Юрий Жирков и Далер Кузяев, в атаке сборной — Артем Дзюба.

После двух матчей сборная России лидирует в группе H. Подопечные Станислава Черчесова 27 марта в отборном матче на ЧМ-2022 обыграла команду Словении со счетом 2:1. Два мяча в ворота соперников капитан российской сборной Артем Дзюба отправил в первом тайме. После победы над командой Словении в отборном матче на ЧМ-2022 он обратился к болельщикам.

Сборная России по футболу сыграет со сборной Словакии 30 марта в матче отбора на чемпионата мира. Комментатор Георгий Черданцев в беседе с «360» рассказал, что поможет выиграть нашей команде.