Футболисты «Истанбул Башакшехир» отказались продолжить матч с «ПСЖ»

Футболисты турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» отказались выйти на поле и завершить матч против французского ПСЖ из-за расистских высказываний резервного арбитра Себастьяна Колческу из Румынии. Матч будет доигран в среду с другой бригадой арбитров.

«В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, допущенного резервным арбитром Себастьяном Колческу в отношении помощника тренера Пьера Вебо», — сказано в сообщении пресс-службы «Истанбул Башакшехир» в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил высказывания по отношению к Вебо, он также выразил надежду, что УЕФА примет необходимые меры против судьи.

«Мы выступаем безоговорочно против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни», — написал турецкий лидер в своем Twitter-аккаунте.

Матч будет доигран в среду с другой бригадой арбитров, сообщила пресс-служба УЕФА. Также в организации заявили, что будет проведено тщательное расследование инцидента.

Матч Лиги чемпионов между французским клубом «Пари Сен-Жермен» и командой «Истанбул Башакшехир» остановили после первого тайма. Нападающий турецкой сборной Демба Ба заявил, что один из судей назвал помощника тренера турецкой команды, бывшего игрока сборной Камеруна Акилле Вебо «черным парнем». После нескольких минут разбирательств футболисты «Истанбул Башакшехир» ушли с поля. За ними ушли и игроки «Пари Сен-Жермен».