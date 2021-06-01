Объявлен стартовый состав сборной РФ по футболу на матч с Польшей

Стартовый состав сборной России по футболу на контрольный матч против сборной Польши. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

На поле выйдут нападающий Артем Дзюба с капитанской повязкой, полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук. Также в стартовом составе оказались: вратарь Антон Шунин; защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев; полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев.

Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Игра с Польшей — это этап подготовки к чемпионату Европы. 5 июня состоится товарищеский матч с Болгарией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь игр проведут в Санкт-Петербурге. Сборная России попала в группу с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).