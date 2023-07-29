Спорт 29 июля 2023, 22:34 Матч РПЛ завершился нулевой ничьей впервые в новом сезоне Матч РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» завершился нулевой ничьей впервые в новом сезоне Pixabay

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Матч Российской премьер-лиги впервые в новом сезоне закончился нулевой ничьей. Футболисты «Пари НН» и «Урала» не забили ни одного гола во встрече второго тура.

Команды в первом тайне сделали акцент на защите и отлично справились с задачей — не пропустили ни одного мяча. Не размочили счет и во второй половине встречи. Итогом стала первая в сезоне нулевая ничья.

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В первом туре «Урал» обыграл ЦСКА со счетом 2:1, команда из Нижнего Новгорода уступила «Зениту» 0:2. В прошлом сезоне РПЛ екатеринбуржцы заняли 11-е место, «Пари НН» занял 13-е место.

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